Hulk faz emocionante relato em homenagem ao Atlético: ‘Não conheço nem clube nem torcida igual vocês’

O Atlético completa, nesta terça-feira (25), 117 anos de história. E um dos principais nomes do clube ao longo dessa trajetória, o atacante Hulk prestou uma bela homenagem. Em um texto emocionante, o camisa 7 do Galo falou sobre sua chegada ao clube, como abraçou a oportunidade de vestir as cores alvinegras e, sobretudo, a forte identificação com os atleticanos.

"Vou dizer uma coisa de jogador que já pisou em campo de terra, de neve, de grama boa e ruim por todo canto, graças a Deus. Não conheço nenhum clube, nem torcida igual a vocês. Por isso, hoje estou aqui para agradecer. É um gesto modesto diante de tudo que recebi, sei disso, mas é o máximo que meu coração pode alcançar", escreveu Hulk.

A chegada ao Galo Hulk também relembrou a ligação de Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Galo em 2020. “Eu sabia que só encontraria uma ladeira a favor me esperando em Belo Horizonte. O Galo me dava a chance de realizar o sonho de jogar ainda em alto nível para o meu povo, dentro do meu país”, contou. O camisa 7 chegou ao Galo em 2021 e, logo em seu primeiro ano, conquistou o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Ele falou sobre sua identificação com os torcedores.

“Um dia percebi que pisar no campo do Mineirão vestindo a nossa camisa alvinegra, ouvindo a Massa cantando sem parar, vendo meu pai fantasiado de Hulk pulando como um garoto na arquibancada, aquilo era mágico. Me transportava para um estado de felicidade que eu só conheci quando era menino lá na minha terra”, relatou. Por fim, o atacante reforçou seu compromisso em continuar lutando para ver o Atlético crescer ainda mais. “Querido Galo forte vingador, o aniversário é seu, mas o presente é nosso, daqueles que têm a sorte de caminhar ao teu lado, ajudando a escrever as páginas de tua história. Ofereço minha eterna gratidão neste singelo presente e, enquanto minhas pernas aguentarem uma boa ladeira, minha vontade de vencer, vencer, vencer, lutar, lutar, lutar, acreditar e acreditar, sempre”, concluiu.