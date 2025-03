Gregore analisa estreia do Botafogo no Brasileirão contra o Palmeiras: ‘Bom teste’

Após mais de 30 dias sem jogos oficiais, o Glorioso estreia no torneio no próximo domingo (30); volante destacou período importante para o grupo / Crédito: Jogada 10

Desde o dia 27 de fevereiro sem entrar em campo para jogos oficiais, o Botafogo estreia pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (30). O desafio, aliás, será contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O confronto marcará o encontro dos últimos dois campeões do Brasileirão. Na última temporada, inclusive, o Glorioso eliminou o Verdão da Copa Libertadores. Gregore, volante da equipe, analisou o confronto e reconheceu que será “um jogo muito difícil”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Tenho lembranças muito boas (do Palmeiras). Mas será um jogo muito difícil. São duas equipes muito capacitadas, grandes no cenário nacional, então será difícil. Sempre falo, vamos nos preparar da melhor forma. Analisar como vamos jogar, como eles jogam, para ir a São Paulo e buscar os três pontos”, comentou Gregore em entrevista ao portal “ge”.

Um mês sem jogos oficiais O jogador também comentou sobre o período sem jogos oficiais do Glorioso. Com um início de temporada ruim, não se classificou para as fases finais do Campeonato Carioca e também perdeu os títulos da Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Porém, o volante viu um saldo positivo em tudo isso. Afinal, segundo ele, o elenco precisava desse período para trabalhar. Gregore, aliás, elogiou os dias de treinamentos com o novo treinador, Renato Paiva. “Foi um período que a gente precisava. Nós, que jogamos o Mundial no final do ano passado, apresentamos dia 14 (de janeiro), já tinha um pessoal jogando aqui… Não tivemos muita interação com eles, tanto que nosso início não foi tão bom, não tivemos entrosamento, o treinador que estava não conseguiu passar ideias para a gente. Esse período sem jogos é essencial, até chamamos de pré-temporada. Está sendo muito bom, o Renato (Paiva) já está colocando a ideia dele em prática, nós, como grupo, estamos com ânimo para entender e colocarmos as ideias dele em prática”, opinou.

Gregora ainda comentou que estrear contra o Palmeiras será um bom teste para o Botafogo e destacou a qualidade das equipes. “Estrear com um Palmeiras x Botafogo é um bom teste. Mas são dois clubes que, se estamos definindo muitas coisas, é porque estão chegando. Para ser campeão, tem que chegar. Estamos jogando mais com o Palmeiras porque estamos chegando. Eles vão porque são um grande clube e também fazem um bom trabalho, mas do nosso lado é a mesma coisa. É a gente se preparar da melhor forma e dar nosso melhor para buscar os três pontos”, disse. Pressão da torcida Após uma temporada com muitas vitórias e glórias em 2024, a torcida está pressionando por novos bons resultados em 2025. Para Gregore, a torcida sabe do potencial do grupo e, por isso, tenta tirar o melhor do time.