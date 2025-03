Gabriel Carvalho já treina no campo, mas deve voltar ao Inter apenas em abril

Meio-campista já faz algumas atividades com corrida no CT do Colorado, porém ainda não treina com o grupo por não estar 100% fisicamente

O Inter está em contagem regressiva para a volta do meio-campista Gabriel Carvalho. O atleta, de 17 anos, recebeu aval para retomar trabalhos no campo. Assim, já fez algumas atividades envolvendo corridas em torno do gramado do CT Parque Gigante, no treino da última segunda-feira (24). A promessa teve a companhia do zagueiro Clayton Sampaio, que está em estágio avançado do tratamento de um traumatismo no calcanhar esquerdo.

Apesar dessa evolução, Gabriel ainda não retornou aos treinamentos com o restante do elenco. Isso porque, de acordo com avaliação do departamento médico do clube, ele não apresenta as condições físicas ideais. Deste modo, provavelmente o jogador não esteja à disposição do técnico Roger Machado para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Colorado inicia a sua trajetória no torneio no próximo sábado (29), quando enfrenta o Flamengo, às 21h (de Brasília), no Maracanã. A expectativa é de que o jogador esteja apto a partir de abril.