Fluminense ganha opções para estreia no Brasileirão

O Fluminense poderá contar com reforços internos para a estreia no Brasileirão, no sábado (29), contra o Fortaleza. Nesta terça-feira (25), o meia Renato Augusto voltou, enfim, a treinar e poderá reforçar a equipe de Mano Menezes. O camisa 7 estava fora de ação desde 26 de janeiro, sua única aparição na temporada. Foi quando sofreu lesão no ombro esquerdo.

Além dele, Joaquín Lavega retornou após período na seleção do Uruguai e pode vir a estrear pelo Fluminense. O ponta ainda não atuou desde sua chegada, em fevereiro deste ano. Outro reforço que ainda não foi a campo é o paraguaio Rúben Lezcano.