Fluminense atualiza informações sobre a futura SAF

Clube aguarda proposta até o meio do ano e realizará reunião com conselheiros em abril para esclarecer o projeto / Crédito: Jogada 10

O Fluminense divulgou, nesta terça-feira (25), um comunicado oficial para atualizar os torcedores sobre informações da futura SAF. Dessa maneira, o clube informou que ainda aguarda uma proposta para o meio do ano e terá uma reunião em abril para esclarecer questões do projeto com os conselheiros. LEIA MAIS: Fluminense ganha opções para estreia no Brasileirão

O Fluminense Football Club reafirma que o Banco BTG Pactual vem conduzindo conversas com potenciais investidores, com o objetivo de receber uma proposta formal de investimento no clube.

Até o momento, não houve qualquer manifestação oficial de interesse. Portanto, especulações… pic.twitter.com/U0K6PnuF7w — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 25, 2025

Veja o comunicado do Fluminense: “O Fluminense Football Club reafirma que o Banco BTG Pactual vem conduzindo conversas com potenciais investidores, com o objetivo de receber uma proposta formal de investimento no clube. Até o momento, não houve qualquer manifestação oficial de interesse. Portanto, especulações sobre valores, estruturas ou termos de uma eventual transação não podem ser confirmadas ou negadas, nem pelo clube, nem por seu assessor financeiro. Caso uma proposta formal venha a ser apresentada, ela será submetida a uma análise criteriosa, considerando não apenas o aporte financeiro inicial, mas também aspectos como a eventual assunção de dívidas, investimentos anuais no futebol, repasses que garantam a sustentabilidade do Clube Social e dos Esportes Olímpicos, regras de governança da nova entidade, entre outros elementos relevantes.