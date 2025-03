Ex-Corinthians e Vasco é preso após agredir idoso

Régis Pitbull se desentendeu com senhor de 69 anos e deu socos e cabeçada dentro do elevador

O ex-jogador Régis Pitbull, que passou por Ponte Preta, Corinthians e Vasco, foi preso, na manhã desta terça-feira (25), ao avançar em idoso, de 69 anos, que perdeu três dentes durante o ataque. Pego em flagrante, ele vai responder por lesão corporal grave.

As câmeras de segurança do prédio onde ambos moram, em São Paulo, registraram as agressões. É possível ver o momento que Régis dá uma cabeçada e dois socos no senhor.