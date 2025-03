Elogiado por Roger Machado, lateral Pablo celebra arrancada do Inter: ‘Trabalhar muito’

Defensor de 18 anos estreou no time profissional durante o Gauchão e tem uma assistência para Enner Valencia marcar / Crédito: Jogada 10

A campanha do Internacional no Brasileiro Sub-20 é efetiva. Com um elenco reforçado de atletas que treinam com o time profissional, o Colorado venceu as duas partidas que disputou e divide a liderança da competição com o Cruzeiro. Um dos destaques, o lateral-esquerdo Pablo foi peça-chave na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense. Aos 18 anos, o garoto oriundo do Celeiro de Ases sabe que pode tanto jogar a partida desta quarta-feira, contra o Palmeiras, como o duelo contra o Flamengo, pelo Brasileirão, com o time profissional, no sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã. “Temos um elenco muito forte, nossa equipe sub-20 é extremamente entrosada e temos uma relação muito boa para entender o que o professor nos passa. Vamos trabalhar muito para alcançar nossos objetivos e fazer uma grande temporada na base. O grupo profissional me acolheu muito bem desde a minha chegada, me ensinou muita coisa e ainda continuam ensinando.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ano tem sido positivo para Pablo, jovem do Inter O ano de 2025 tem sido de grandes emoções para Pablo. Em janeiro, o garoto viu acontecer sua estreia no time profissional e em fevereiro sua primeira assistência com a camisa do Inter – justamente para o centroavante equatoriano Enner Valencia. A moral foi tanta que Pablo recebeu elogios e comparações do comandante colorado, Roger Machado.