Dirigente do São Paulo confirma dívida exorbitante e manda recado ao futebol

O superintendente geral do São Paulo, Márcio Carlomagno, deu informações sobre o endividamento total do clube seguido de um recado direto ao departamento de futebol. Segundo o dirigente, o time do Morumbis é uma “empresa que está dando déficit”, corroborando para uma dívida “na casa de R$ 900 milhões”.

Em entrevista ao canal de YouTube “Arnaldo & Tironi”, Carlomagno também afirmou que a diretoria tricolor está “trabalhando em muitos pontos” para o clube alcançar o desafio de ser superavitário.