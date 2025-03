Corinthians prepara logística e manda fisioterapeuta para recuperar atletas na Data Fifa

Bruno Gortatte realizará trabalho regenerativo com Martínez e Carrillo, que se enfrentam em Venezuela x Peru, nesta terça-feira (25)

O Corinthians quer todos os jogadores convocados na Data Fifa para a final do Paulistão 2025. Por isso, a diretoria organiza a logística para trazer cinco atletas e enviou um fisioterapeuta à Venezuela. O objetivo é acelerar a recuperação de José Martínez e André Carrillo, que se enfrentam nesta terça-feira pelas Eliminatórias.

Aliás, a comissão técnica do Timão está preocupada com a condição física dos meio-campistas. Bruno Gortatte, responsável pela preparação, viajou a Maturín para acompanhar ambos. O trabalho regenerativo começará logo após a partida, ainda no avião.