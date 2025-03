Contagem regressiva! Galvão Bueno promete essência polêmica em reestreia pela Band

O apelo público para o retorno da voz marcante do narrador à Fórmula 1 acabou não atendido. Mesmo sem qualquer impeditivo contratual, o comunicador não se vislumbrou com a possível retomada às locuções da modalidade e sequer teve o nome cotado para suceder Sérgio Maurício – que passou um tempo afastado por ofensas sexistas contra a deputada Erika Hilton.

O compromisso com a Amazon Prime também interferiu na decisão do narrador, visto que será a voz oficial da plataforma para as próximas três edições dos jogos do Brasileirão e Copa do Brasil. Sua estreia no streaming acontecerá no confronto entre Cruzeiro e Mirassol, neste sábado, 29, às 18h30, no Mineirão.

