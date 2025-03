Brasil leva baile e é goleado pela Argentina em Buenos Aires

Um verdadeiro baile. Assim pode se definir a goleada da Argentina em cima do Brasil por 4 a 1 nesta terça-feira (25/3), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pela 14° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Superior os 90 minutos, os atuais campeões do mundo marcaram com Julián Alvárez, Mac Allister, Enzo Fernández e Giuliano Simeone. A Canarinho chegou a descontar com Matheus Cunha, naquela que foi a única finalização da equipe no gol. Assim, com direito a ”Olé” vindo das arquibancadas, os Hermanos fizeram a festa em cima da Seleção Brasileira.

A Argentina já entrou em campo com a vaga na Copa do Mundo de 2026 e a goleada só serviu para aumentar a festa no Monumental de Nuñez. Por outro lado, o Brasil caiu para a quarta colocação na tabela e, apesar de não ter seu lugar no Mundial ameaçado, terá muito o que repensar após ser humilhado pelo seu grande rival na América do Sul.