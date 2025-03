Botafogo avança em renovação de contrato com Savarino

Alvinegro pretende estender vínculo do venezuelano até junho de 2028, além de valorização salarial e aumento da multa rescisória

O Botafogo está perto de renovar o contrato do venezuelano Savarino até junho de 2028. O atacante tem vínculo atual até o fim de 2026 e foi um dos pilares do time na campanha dos títulos da Libertadores e Brasileiro em 2024. A informação inicial foi do jornalista Matheus Mandy.

Savarino também vai receber um aumento salarial por conta da renovação de contrato. A multa do jogador para clubes do exterior será de 20 milhões de dólares, cerca de R$113 milhões na cotação atual.