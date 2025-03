Artista global realiza treinos com atletas do Botafogo

Ator e torcedor do Alvinegro, compartilha nos últimos meses, rotina de treinamentos com jogadores da equipe e revela destaques / Crédito: Jogada 10

Ator e torcedor do Botafogo, Nicolas Prattes passou a dividir, nos últimos meses, a rotina de treino com os jogadores do seu clube do coração, como Gregore, Bastos e Elias Manoel – este, que chegou recentemente no Alvinegro. “A minha criança está feliz. Se quando criança eu pensasse “um dia vou treinar com os caras que jogam no meu time”… Sonho, sonho realizado. Na minha cabeça, eu tô (acompanhando), mas é muito diferente (risos). São profissionais, é uma noção de espaço, de movimento, uma explosão diferente. Eu tô me preparando para correr a maratona de Sydney, em agosto, e eles estão nesse espaço de intervalo com um técnico novo, preparando para o Brasileiro. Pegou o meu período de base e o deles, quando fortalecemos pra intensificar mais. O momento de vida juntou. Os caras jogam no meu time do coração, que honra” disse Nicolas em entrevista à TV Globo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apesar da felicidade de poder compartilhar os treinos com jogadores que entraram para história do Botafogo, o ator percebe a diferença na preparação. Além disso, ele afirmou que sua percepção mudou, o deixando mais empático.

“Eu, torcedor fanático, o coração falava. Antes de começar a treinar com todo mundo, tinha lances em que eu pensava “eu chegava nessa bola, não é possível”. Não chegava (risos). Quando você treina junto, você fala “eu nunca mais vou reclamar ou ficar chateado com uma situação que eu acho que faria”. Não faria”, afirmou. Destaque para Gregore e Bastos Ao dividir a rotina de treino com os atletas, Nicolas, portanto, revelou dois jogadores que se destacam, na sua opinião: o volante Gregore e o zagueiro Bastos. “A torcida do Botafogo chama o Gregore de nosso pitbull, o cara que no meio de campo domina. Quando ele vai bem, é muito difícil a gente perder um jogo. Quando você faz a preparação física ao lado dele, você entende o que o Gregore faz em campo. A velocidade, o foco. Não precisa descansar tanto pra ir pra outro exercício, porque tem a recuperação rápida. Eu vi Seedorf e Bastos de perto jogando no Botafogo. São coisa de outro mundo, parecem blindados. Parece uma chapa de adamantium (metal fictício que compõe o corpo do personagem Wolverine). Bastos é o cara mais forte do Brasil. De zagueiro, pra mim é o mais forte fisicamente. Bastos e Hulk (do Atlético-MG), a 100 km por hora: quem te jogaria mais longe (risos)?”, brincou.

Botafogo no Brasileiro Após um início de temporada ruim, o Botafogo fará sua estreia no Campeonato Brasileiro contra um carrasco recente: o Palmeiras. Aliás, nos últimos dois anos, as equipes disputaram a liderança da competição até as rodadas finais – além de confrontos pela Libertadores. Já em 2025, o Alvinegro não começou o ano bem e ficou na 9° colocação do Campeonato Carioca, ficando de fora da decisão do Estadual e também da Taça Rio. Além disso, o Glorioso perdeu os dois jogos da Recopa contra o Racing. Por outro lado, o Verdão chegou a final do Paulista e disputa o segundo jogo da decisão nesta quinta-feira (27), contra o Corinthians. No primeiro jogo, o Timão venceu por 1 a 0 no Allianz Parque.