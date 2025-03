Vídeo: jogador da Chapecoense relata ameaças de morte após agressão a torcedores do Avaí

A ação do volante Jorge Jiménez, que agrediu torcedores do Avaí após a final do Catarinense , resultou em consequências pesadas no extracampo. Em vídeo publicado nesta segunda-feira (24), o jogador da Chapecoense relatou, em tom de amedrontamento, uma série de ameaças de morte e ataques nas redes sociais contra sua família.

“Perdi o controle e caí na provocação de pessoas que invadiram o campo, onde eles não deveriam estar, estavam fazendo gestos obscenos para minha família, para minha torcida. Mas nada disso justifica a violência. Peço que parem com as ameaças de morte e de extorsão contra mim, minha família e meu filho. Eu sou responsável por meus atos”, disse.

Atleta agrediu dois torcedores do Avaí após a final do Catarinense.

Jorge Jiménez, volante da da Chapecoense, pede desculpas e implora: “Parem com as ameaças de morte”.

A Chapecoense se pronunciou através de uma nota oficial , na tarde de domingo (23), reconhecendo o erro do jogador. Em contrapartida, não hesitou em trazer à tona as denúncias do presidente do clube, Alex Passos, quanto à invasão de torcedores do Avaí no gramado da Ressacada.

Já o Avaí repudiou a agressão cometida por Jiménez destacando a necessidade de um ambiente respeitoso no futebol. As repercussões desse caso ainda estão se desdobrando, e todos os clubes envolvidos devem refletir sobre as consequências de atos impensados e suas implicações para a comunidade esportiva como um todo.

Nota da Chapecoense na íntegra

“Acerca dos ocorridos após a partida contra o Avaí, a Chapecoense vem a público afirmar que não compactua com nenhum tipo de violência ou agressão. Ciente dos fatos, o clube prontamente procurou o atleta, que se mostrou arrependido pela conduta. Desde o ocorrido, o mesmo tem refletido e entende que reações impulsivas não condizem com a responsabilidade que carrega como profissional do futebol. Ele reforçou seu compromisso em aprender com esse episódio e evitar qualquer situação semelhante no futuro.

Lamentamos que a partida tenha ficado marcada por uma arbitragem claramente tendenciosa. Arbitragem eivada de vícios, que condicionou o resultado prejudicando o clube de forma clara e cristalina mais uma vez. Esta situação causou revolta em todos os profissionais diretamente prejudicados. Até mesmo pelas repetições do erros do primeiro jogo com clara influência do VAR de forma absurda no resultado final. Situação essa que havia sido alertada diretamente ao presidente da Federação e o mesmo absolutamente nada fez.