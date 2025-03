Técnico da Argentina responde à fala polêmica de Raphinha

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, respondeu à declaração polêmica de Raphinha, que, antes do clássico contra a Seleção Brasileira, fez comentários provocativos sobre “porrada”, incentivado pelo entrevistador Romário. O treinador argentino destacou que não deseja que o jogo ultrapasse os limites de uma simples partida de futebol.

“Não aprofundei, mas me contaram. É um jogo importante para Argentina e Brasil, mas é um jogo de futebol. Não tem de ser mais que isso. Lembro-me de ver as imagens de Leo Messi com Neymar na Copa América, nas escadas do Maracanã. É essa imagem que tem de ficar conosco. O melhor do mundo e provavelmente o segundo melhor, sendo amigos”, explicou.