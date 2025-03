Souza não aproveita oportunidade em jogo-treino do Vasco

Com apenas 270 minutos na temporada, Souza segue sem muito prestígio no Vasco. O jogador, volante de origem, atuou em sua posição original no último jogo-treino do time de Fábio Carille antes da estreia no Brasileirão e não agradou.

Foi na vitória por 2 a 1 sobre o Boavista, no último sábado (22), no CT Moacyr Barbosa. Segundo informações do “ge” desta segunda-feira (24), o jogador atuou como volante, mas descia para formar uma linha de três zagueiros quando o time tinha a posse de bola. No entanto, ainda de acordo com a publicação, a ideia não funcionou.