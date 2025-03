Seleção chega a Buenos Aires com festa da torcida

A Seleção Brasileira chegou a Buenos Aires no começo da noite desta segunda-feira (24). Por opção da comissão técnica, o Brasil realizou toda a preparação para o clássico contra a Argentina, repetindo a estratégia usada contra o Paraguai, em setembro do ano passado.

Na chegada ao hotel, a Seleção recebeu o carinho de vários torcedores que esperavam a equipe na frente do hotel. Entre os mais procurados, Rodrygo permaneceu mais tempo junto com os fãs. Vini Jr, Marquinhos, Bento e Raphinha também estiveram entre as buscas dos torcedores.