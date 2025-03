São Paulo estreia com vitória sobre o Fla no Brasileiro feminino

Isa decide o 1 a 0 das são-paulinas sobre as rubro-negras na estreia das equipes no Brasileirão da categoria

Atual campeã da Supercopa feminina, o São Paulo começou muito bem sua campanha na edição de 2025 do Campeonato Brasileiro da categoria nesta segunda-feira (24/3). Em grande estilo, foi até o Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, e venceu o Flamengo por 1 a 0. Gol de Isa no início do segundo tempo. Apesar de sofrer pressão no primeiro tempo, as são-paulinas, souberam frear os ataques das cariocas. E anularam a goleadora Cristiane. Na etapa final, dominaram e mereceram a vitória.

Assim, o Flamengo repete o que ocorreu na temporada passada: derrota na estreia. E se vê como freguês das são-paulinas, afinal, foi eliminado pelo rival na semifinal da Supercopa.