Santos profissionaliza contrato de Benicio, um dos destaques da equipe sub-17

Jovem meia assinou seu primeiro contrato profissional com o clube, com vigência até 31 de janeiro de 2028

Benicio, um dos destaques da equipe sub-17 do Santos, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube, com vigência até 31 de janeiro de 2028.

Natural de Alto Alegre dos Parecis, Rondônia, o jovem de 16 anos chegou ao Peixe ainda em 2023, quando foi contratado após se destacar no Paulista Sub-15 pelo Monte Azul. Assim, rapidamente, consolidou-se no Alvinegro e, desde o ano passado, já integra a equipe sub-17.