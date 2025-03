Palmeiras mantém preparação para decisão, e Mayke resume: ‘Segundo tempo da final’

O Palmeiras mantém sua preparação para a final do Campeonato Paulista frente ao Corinthians. O grupo alviverde treinou na manhã desta segunda-feira (24) ainda sem contar com Gustavo Gómez, Paulinho e Maurício. O trio fez atividades de movimentação reduzida na Academia de Futebol. Enquanto o zagueiro e o atacante continuam no cronograma específico com o Núcleo de Saúde e Performance, o meia faz transição física.

Com a necessidade de inverter a desvantagem do primeiro jogo, quando o Verdão perdeu por 1 a 0 para o rival, o lateral-direito Mayke comentou a respeito do misto de emoções que vive desde a derrota em pleno Allianz Parque até a “sede” pelo duelo de volta da final.