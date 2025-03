Palmeiras deseja setor popular em sua arena e estuda ampliar capacidade

No entanto, diretoria Alviverde sofre com entraves e debates não será fácil, atualmente o local comporta até 43 mil torcedores

O clube, aliás, pretende transformar a área em um setor popular, mas enfrenta algumas barreiras que podem impedir essa alteração no momento. Atualmente, o espaço não conta com uma entrada exclusiva para o anfiteatro, nem para os banheiros. Por isso, a mudança não beneficiaria apenas os torcedores. Hoje, o acesso ao anfiteatro ocorre pela entrada do “Gol Norte”, na Avenida Francisco Matarazzo, que leva ao espaço inteiro, e não somente ao setor específico. A informação é da ESPN.

A diretoria do Palmeiras discute interinamente a ampliação da capacidade do Allianz Parque. Um dos locais que podem passar por mudanças é o “Gol Norte”, que comporta quase mil pessoas.

Contudo, diante desse cenário, o Palmeiras analisa outra possibilidade: ampliar a arquibancada em vez de criar um novo setor. O clube tem à disposição essa área desde o ano passado, quando chegou a um acordo com a WTorre/Real Arenas e encerrou uma longa disputa judicial.

Casa do Palmeiras para 45 mil torcedores

Com o fim do embate jurídico, o Palmeiras garantiu o direito de receber R$ 117 milhões, além da cessão de uso de propriedades do estádio, como o anfiteatro em dias de jogos. Atualmente, o Allianz Parque comporta 43.713 pessoas, e o recorde de público em partidas do Palmeiras aconteceu em 2023, na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Caso a ampliação ocorra, a capacidade chegaria a 45 mil torcedores.

