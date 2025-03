Neymar abre o jogo sobre recuperação no Santos e afirma estar sem dores

Craque mantém rotina de atividades no CT Rei Pelé, celebra não sentir dor e deve atuar contra o Vasco, no dia 30, em São Januário

Neymar segue em preparação para a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (30), contra o Vasco, em São Januário. Neste fim de semana, ele participou de todas as atividades físicas e animou a comissão técnica com sua evolução.

O craque ficou fora dos gramados devido a um edema na região posterior da coxa esquerda, perdendo a semifinal do Paulistão e o Data Fifa com a Seleção Brasileira, nos jogos contra Colômbia e Argentina. Em entrevista ao site oficial do Peixe, Neymar destacou sua evolução física nos treinamentos.