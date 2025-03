Jornalistas da Globo condenam fala polêmica de Raphinha: ‘Falta inteligência’

Comunicadores da Globo entendem que declaração agressiva de atacante da Seleção Brasileira serve como uma motivação para a Argentina / Crédito: Jogada 10

A declaração polêmica de Raphinha que acirra o clássico entre Brasil e Argentina não recebeu boa avaliação de dois jornalistas da Globo, André Rizek e Ana Thaís Matos. A dupla de comunicadores classificou a atitude do jogador do Barcelona como desnecessária. O apresentador do programa “Seleção SporTV questionou se o atacante teve realmente a intenção de provocar os adversários. “É muita falta de inteligência e noção falar um negócio desses antes de jogar com os caras lá (na Argentina)”, disparou André Rizek.

Em seguida, a comentarista Ana Thaís Matos manteve discurso semelhante ao muitas vezes companheiro de bancada. A propósito, até utilizou de ironia com relação ao setor criativo da Seleção Brasileira.

“Com esse meio campo mole do Brasil, chamar a Argentina para porrada em Buenos Aires me parece “bastante inteligente”. Joelinton (que tomou um tranco do Arias no gol da Colômbia) coça a cabeça nesse momento e pensa ‘é vou ter que encarnar o Felipe Melo’, justificou a profissional de comunicação. Os dois acreditam que a manifestação de Raphinha inegavelmente servirá como uma adição de incentivo para os argentinos. De forma geral, os outros integrantes da edição desta segunda-feira (24) do “Seleção SporTV” acreditam que houve um condicionamento ao atacante da Seleção Brasileira a dar tal resposta pela pergunta de Romário.