Jogador que disputou Estadual em SP morre em acidente de moto

Atacante disputou a última Série A3 do Campeonato Paulista; Outro jogador do clube também morreu no mês passado

“Com imensa tristeza, recebemos a notícia do falecimento do atleta Raimundo Vagner da Silva, o Wagninho. Wagninho vestiu a camisa do XV de Jaú nesta temporada e deixou sua marca neste grupo tão especial, que acaba de perder outro integrante de forma irreparável. Neste momento de dor, nos solidarizamos profundamente com seus familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de compartilhar momentos ao seu lado. Que sua alegria e sua memória sigam vivas entre nós. Descanse em paz e obrigado por tudo, Wagninho”, escreveu o clube.