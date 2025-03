FPF responde ofício do São Paulo e reconhece erro em pênalti na semifinal

Federação respondeu reclamação do Tricolor e admitiu falha em lance capital da partida contra o Palmeiras e prometeu investigação na arbitragem / Crédito: Jogada 10

Dois dias antes da grande final do Campeonato Paulista, a Federação Paulista respondeu um ofício do São Paulo sobre o pênalti marcado na semifinal, no duelo contra o Palmeiras. A entidade admitiu o erro no lance que resultou no gol da eliminação do Tricolor do estadual. “A FPF entende que o árbitro de campo deveria ter sido chamado para realizar a revisão no VAR e que a marcação do pênalti foi equivocada”, afirmou o presidente Reinaldo Carneiro Bastos, em um trecho da carta enviada ao clube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O documento é uma resposta ao ofício enviado pelo São Paulo no último dia 11, dia seguinte à partida. O Tricolor ameaçou disputar a próxima edição do campeonato sem os seus principais jogadores e alegou que a Federação tratava o clube com desprezo.

Em outro trecho, Bastos afirmou que confia na boa índole dos árbitros Flávio Rodrigues de Souza e Rodrigo Guarizo, VAR na ocasião. A Federação prometeu melhorias na arbitragem e deseja que, cada vez mais, os jogadores decidam as partidas. “Continuaremos buscando a qualificação do quadro de árbitros, visando minimizar equívocos e que as partidas sejam sempre decididas pelos protagonistas do futebol: os atletas”, ressaltou. Confira a resposta ao São Paulo na íntegra: “Prezado presidente

A Federação Paulista de Futebol recebeu o ofício enviado pelo São Paulo Futebol Clube e analisou de forma cautelosa os pontos apresentados, bem como todos os fatos relacionados à partida entre Palmeiras x São Paulo, válida pela Semifinal do Paulistão Sicredi 2025. Como é de conhecimento do São Paulo e de todos os clubes filiados que frequentam os Conselhos Técnicos e reuniões do Futebol Paulista, a atual gestão da FPF fomenta o diálogo entre clubes e Federação, a fim de melhorar de forma contínua as competições e todo ecossistema do esporte no Estado. Recebemos, sempre de forma humilde, toda e qualquer crítica e tomamos providências imediatas. Jamais poderemos ser reconhecidos como negligentes —fato que todos os clubes paulistas são testemunhas. Portanto, é com respeito que recebemos todas as críticas do São Paulo Futebol Clube.

Em relação ao lance do pênalti assinalado pelo árbitro de campo e referendado pelo VAR, embora seja um lance interpretativo, a FPF entende que o árbitro de campo deveria ter sido chamado para realizar a revisão no VAR e que a marcação do pênalti foi equivocada. Importante frisar que Flavio Rodrigues de Souza e Rodrigo Guarizo do Amaral, que detêm os escudos FIFA e atuam em competições nacionais e internacionais há anos, são íntegros e, assim como qualquer ser humano, sofrem a cada situação de equívocos causada. Erros, infelizmente, podem acontecer, lamentamos profundamente todos os danos causados e trabalharemos intensamente para corrigi-los. O Paulistão pertence aos clubes. Todos decidem as regras e são sócios do sucesso desta competição pioneira que acirra rivalidades locais, engaja mais de 100 milhões de torcedores no país e distribuiu mais de R$ 1 bilhão aos clubes nos últimos 4 anos.

