Fluminense não perde na estreia do Brasileirão há cinco anos

O Brasileirão-2025 está chegando! Neste sábado (29), o Fluminense estreia na competição diante o Fortaleza, na Arena Castelão, pela rodada inaugural do principal torneio do Brasil. E o Flu defende um tabu recente no que diz respeito às primeiras rodadas do Brasileirão.

Afinal, a equipe não sabe o que é perder na abertura da competição desde 2020. Desde então, o Tricolor empatou três vezes e venceu uma, angariando 50% de aproveitamento nos jogos em questão. Venha com o Jogada10 e relembre!