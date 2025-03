Fluminense e Seleção Brasileira fazem amistoso na base

“É muito bom rever colegas de clube, pessoas que convivem conosco no dia a dia, como a comissão técnica com quem fomos vitoriosos no ano passado. Foi uma experiência muito legal. Creio que finalizamos uma excelente preparação, porque conseguimos cumprir a ideia de jogo que nosso treinador propôs”, contou o meia Naarã Lucas, que viaja com a delegação brasileira na madrugada desta terça-feira (25).

Com estreia na Copa Rio prevista para 26 de abril, o treinador tricolor Lindolfo Melo aprovou a experiência. Ele, que costuma ter parte do elenco cedido ao Sub-17 do clube, exaltou a competitividade e a segurança defensiva do time, que ainda driblou o desgaste sofrido na vitória por 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu, sábado passado (22/03), no centro de treinamento do adversário, pela terceira rodada do Carioca.

“Nossa equipe foi muito bem no entendimento do jogo e jogou de igual para igual contra um adversário qualificadíssimo. Fizemos uma grande atuação, conseguindo não só suportar a pressão como neutralizar parte das ações da Seleção. O comprometimento e a aplicação tática dos meninos foram fundamentais, o que mostra que são pontos fortes da geração”, destacou.

Paralelamente, o Fluminense profisssional se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro, afinal, o time comandado por Mano Menezes visita o Fortaleza neste sábado (29), às 18h30.