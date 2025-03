Drones reforçarão segurança nos arredores dos estádios durante jogos do Brasileirão no Rio

Prefeitura da cidade também informou que uma nova via promete facilitar a saída de torcedores no Nilton Santos a partir do início do campeonato / Crédito: Jogada 10

Com o início do Brasileirão, a Prefeitura do Rio de Janeiro intensificará o monitoramento no entorno dos estádios com o uso de drones. A medida será coordenada pelo Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) e, assim, busca aumentar a segurança nos dias de jogo. Até dezembro, 76 partidas devem ser realizadas na cidade. A competição começa no próximo fim de semana, com duas partidas marcadas para o Rio. No sábado, o Flamengo enfrenta o Internacional no Maracanã, enquanto no domingo o Vasco recebe o Santos em São Januário. Já Fluminense e Botafogo estreiam fora de casa contra Fortaleza e Palmeiras, respectivamente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira o comunicado da Prefeitura do Rio “A ideia é ampliar o alcance das imagens captadas no entorno dos estádios para que os técnicos na Sala de Situação do COR-Rio possam tomar decisões. Esta é a primeira vez que todos os jogos do Brasileirão serão monitorados do céu por drones, uma vez que o trabalho em campo já é feito por equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal e CET-Rio.

Cada um dos jogos (deste final de semana) contará com o auxílio de pelo menos um drone, justamente para reforçar o monitoramento. O Rio conta com mais de quatro mil câmeras, e mais de duzentas estão posicionadas no entorno do Maracanã, Nilton Santos e São Januário”.