Dorival revela papo com Ancelotti sobre Endrick

Jovem de 18 anos, promessa do futebol nacional, ainda busca espaço máximo na Seleção e no Real Madrid. Endrick será banco contra a Argentina

“Endrick vem sendo acompanhado e muito. Tive uma conversa de 2h30 com Ancelotti. Falamos sobre muitos assuntos, principalmente momento que Endrick vem vivendo. Evoluindo muito. Muito bem feito o trabalho no Palmeiras. Endrick está em nova etapa, maduro, é natural isso”, comentou Dorival Júnior.

Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (24), o técnico Dorival Júnior revelou que teve um longo bate-papo com Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid. Pauta: Endrick, atacante do time espanhol e da Seleção Brasileira.

Endrick ficou apenas na reserva do Brasil na vitória sobre a Colômbia por 2 a 1 na semana passada. E o jovem deve ficar novamente no banco diante da Argentina, nesta terça-feira (25), em Buenos Aires. Assim, será opção a João Pedro e Matheus Cunha.

“Um ano de Europa… se ficasse aqui teria evoluído também. Chama atenção nos treinos. Tudo é questão de tempo. Temos de ter posse de bola na equipe, por isso um João Pedro, um Matheus (Cunha), para tentar ter essa condição. Precisamos nesse momento ter a posse, o que não vinha acontecendo. A gente verticaliza muito os jogos”, acrescentou Dorival.

Brasil nas Eliminatórias

O Brasil está em terceiro lugar nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, com 21 pontos, enquanto a Argentina lidera com 28 e se classificará para o Mundial com apenas um ponto. A Seleção Brasileira, por sua vez, pode encaminhar a vaga.