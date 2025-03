Cruzeiro retorna após empate com Bragantino e vive expectativa no ataque

Cruzeiro se prepara para a estreia no Brasileirão, contra o Mirassol, no sábado (29)

Os jogadores do Cruzeiro se reapresentaram nesta segunda-feira, após o empate por 1 a 1 com o Bragantino, no último sábado, em jogo amistoso. O técnico Leonardo Jardim agora concentra os treinamentos na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Mirassol, no sábado (29), às 18h30 (de Brasília).

A grande expectativa gira em torno do retorno de Bolasie. Nesta segunda-feira, o jogador fez apenas trabalhos internos e não apareceu nos campos da Toca da Raposa II. Ainda não é possível confirmar se ele estará disponível para o duelo contra o Mirassol.