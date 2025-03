Com oito gols, Corinthians bate o Real Brasília em estreia no Brasileirão feminino

Em partida com 1h20 de atraso devido à forte chuva na região do Bezerrão, as Brabas amassam as donas da casa e iniciam bem a competição

Com o resultado, o time paulista, atual campeão do torneio, iniciou sua trajetória na segunda colocação da tabela, atrás apenas da Ferroviária. Por outro lado, sem pontuar na estreia, o Leão do Planalto largou na 15ª posição.

O Corinthians venceu o Real Brasília por 8 a 2 nesta segunda-feira (24), no Bezerrão, em Gama (DF), pela estreia no Brasileirão feminino. Mesmo fora de casa, as Brabas tomaram conta da partida com chuva de gols.

O Corinthians abriu o placar aos 16 minutos, com Jaque Ribeiro. Após interceptação do tiro de meta adversário, a atacante soltou uma bomba de fora da área para marcar um golaço. O time paulista seguiu em cima e, aos 37, Andressa Alves ampliou. No lance, a meio-campista aproveitou rebote da goleira e completou para o gol. Ainda na primeita etapa, aos 46, Vic Albuquerque bateu cobrança de pênalti no canto esquerdo e marcou o terceiro da partida.

Já no segundo tempo, as Brabas seguiram com a bola e abriram a goleada logo aos 10 minutos, com Juliete. Após receber de Paulinha na área, a lateral tocou por cima da goleira e viu a bola bater na trave e na zaga antes de entrar. O quinto gol do time paulista foi marcado por Letícia Monteiro, o primeiro com a camisa alvinegra. No lance, Vic Albuquerque cruzou e a camisa 19, de cabeça, balançou as redes.

As donas da casa diminuiram com dois gols em sequência. Aos 19, Katy marcou ao pegar rebote de cabeça após chute no travessão de Maiara. Logo depois, aos 20, Manu Balbinot fez um golaço. A camisa 10 recebeu no círculo central e encobriu a goleira para marcar o segundo do Real Brasília. Porém, as Brabas marcaram outras três vezes.

Aos 32, Letícia Monteiro marcou seu segundo no jogo e o sexto do Corinthians ao dominar na área e deslocar a goleira adversária. Jhonson marcou aos 47 após receber em velocidade e finalizar firme para estufar as redes. Para fechar a conta, aos 49, Gisela Robledo recebeu lindo passe de Dayana Rodríguez na área e soltou uma bomba para marcar o oitavo gol.