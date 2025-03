Band vai ao mercado e acerta com ex-jogador de Cruzeiro, Palmeiras, Santos e Corinthians

Ex-zagueiro com passagens por gigantes brasileiros, Edu Dracena, agora, terá a missão de levantar a bandeira de Santos e Palmeiras na Band

A Band tem realizado uma reformulação para tornar o programa “Jogo Aberto” mais atrativo, após a saída do ex-jogador Denílson, que foi para a Rede Globo. A emissora anunciou mais um novo comentarista.

Após contratar Cicinho, a Band confirmou a chegada do ex-zagueiro Edu Dracena. O jogador, que passou por Cruzeiro, Santos, Palmeiras e Corinthians, reforça o time da Band e terá a missão de representar Palmeiras e Santos. A informação foi inicialmente divulgada pelo colunista Flávio Ricco, no portal “Léo Dias”.