Atlético lança nova gravação do hino e passa a deter os direitos fonográficos

Letra do hino segue a mesma, contudo, agora serão três versões: instrumental, orquestra e estádio

O hino do Atlético ganhou uma nova gravação, divulgada nesta segunda-feira (24), véspera do aniversário de 117 anos do clube. Uma grande novidade acompanha o lançamento: agora, o Galo é o detentor dos direitos fonográficos da canção.

De acordo com o clube, as gravações anteriores não pertenciam à instituição. “Toda vez que você escutava o Hino do Atlético, terceiros eram beneficiados através dos royalties”, explicou o Galo em nota.