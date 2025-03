Após disputa judicial, Vampeta entra com filha em casamento nos EUA

Filha mais nova do ex-jogador, Giovanna Santos, de 21 anos, celebrou sua união com Caio Alexandrino no último sábado / Crédito: Jogada 10

Após um desentendimento recente sobre pensão com as filhas, que deu até briga na Justiça, Vampeta não só compareceu ao casamento de uma delas nos Estados Unidos como também a levou até o altar e se emocionou. Giovanna Santos, de 21 anos, celebrou sua união com Caio Alexandrino no último sábado (22). Ela foi pedida em casamento no fim de novembro do ano passado, em meio a turbulenta relação com o pai e quando completava um ano de relacionamento com o namorado.

“Eu vou entrar, sim, com ele! Desde pequena sempre foi um sonho casar. Família briga e depois vira a página. Normal. Pai e filhos brigam, né? Selada 100% nunca vai estar”, disse Giovanna. A união entre o casal foi em Deerfield Beach, uma cidade costeira no Condado de Broward (Broward County), entre Boca Raton e Pompano Beach. A cerimônia, portanto, aconteceu para 75 convidados, entre amigos e família que moram no Brasil. O casamento foi ministrado por um pastor da Igreja Lagoinha, que mora em Miami. Vampeta e brigas por pensão Em 2023, Gabriela e Giovana, filhas do ex-jogador de 23 e 21 anos, se juntaram à Roberta Soares Galiza, ex-mulher de Vampeta, e, portanto, acionaram a Justiça pedindo a penhora dos bens do comentarista.

“Cumpre informar que as pensões devidas às filhas ainda encontram-se em aberto no processo de execução próprio, cuja dívida supera R$ 547.000,00 em 25 de abril de 2023”, informou a advogada Eva Petrella à época. Já em junho de 2024, Vampeta acabou leiloando um apartamento por R$ 553.121,88. Localizado no condomínio Agulhas Negras, no Jardim Anália Franco, bairro nobre da Zona Leste de SP, o apartamento estava avaliado em R$ 800 mil. No entanto, a dívida estava acumulada em R$ 634.613,00. Ou seja, a venda do imóvel não cobriu o valor total do débito de Vampeta com suas filhas. Vale destacar que em 2013, quando ainda jogava futebol, o ex-atleta havia solicitado à Justiça a redução do valor da pensão. Ele tentou reduzir o custo para quatro salários mínimos da época, que girava em torno de R$ 4 mil.