Após classificação da Espanha, Yamal rebate críticas de ex-meia do Real Madrid

Ex-jogador do Real Madrid condenou a performance e atitudes de Yamal no jogo de ida das quartas da Liga das Nações entre "La Roja" e Holanda

Lamine Yamal não deixou barato as críticas que sofreu do ex-jogador Rafael van der Vaart, no intervalo entre os confrontos entre Espanha e Holanda. Afinal, o ex-meio-campista do Real Madrid condenou a performance e atitudes do atacante do Barcelona na partida de ida das quartas de final da Liga das Nações.

O camisa 19 de “La Roja” teve mais uma atuação de destaque no empate em 3 a 3 no jogo de volta das quartas de final da Liga das Nações. Yamal teve participação em um dos gols de Oyarzabal. Em seguida, marcou um belo gol em jogada individual e celebrou com os calções abaixador ironia às críticas de van der Vaart. Com a igualdade no placar agregado depois dos dois embates, a Espanha venceu nos pênaltis.