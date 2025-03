“Porrada neles”: mídia argentina analisa declaração de Raphinha como ‘ousada’ e ‘atrevida’

Craque da Seleção Brasileira prometeu um gol no clássico de maior rivalidade do futebol sul-americano e garantiu "porrada" se necessário

Em entrevista à RomárioTV, no Youtube, Raphinha afirmou com convicção que o Brasil vencerá a Argentina, além de prometer marcar um gol na partida. Sua resposta a uma pergunta provocativa sobre dar “porrada” em argentinos foi enfática e ecoou pelo continente, se tornando ponto central nas análises da mídia internacional.

A repercussão da mídia esportiva argentina sobre as declarações de Raphinha , craque da Seleção Brasileira, tem sido bastante intensa e marcante, especialmente considerando o histórico de rivalidade entre Brasil e Argentina. Os veículos referiram-se à abordagem da entrevista com Romário como “ousada” e “atrevida”, tratando-a como uma captura à essência da expectativa pelo clássico.

“Porrada neles! Sem dúvida! Porrada neles! No campo e fora do campo se tiver que ser!”, disse o atacante.

O jornal Olé, por exemplo, pôs em destaque a promessa de vitória de Raphinha, analisando o retrospecto recente entre as duas seleções. A ESPN Argentina reforçou a ousadia das declarações do jogador e abordou sobre como isso pode afetar a dinâmica emocional do duelo.

Vídeo