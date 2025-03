“Porrada neles”, afirma Raphinha sobre duelo contra a Argentina

Atacante do Brasil promete gol diante da Argentina. Arquirrivais se enfrentam nesta terça-feira (24) às 21h, no Monumental de Nuñez

O atacante Raphinha, um dos principais nomes do Brasil, prometeu deixar a sua marca diante da arquirrival Argentina. Em tom um tanto quanto provocativo e incentivado pelo entrevistador Romário, o jogador do Barcelona falou em “porrada”.

Vale lembrar que as seleções se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (ARG). O duelo é válido pela 14ª de 18 rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e um empate já garante a Argentina no Mundial. Assim, uma vitória brasileira em gamado argentino teria um gostinho especial.