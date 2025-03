VP do Vasco estima capacidade de São Januário após reforma: ‘Entre 43 e 57 mil’

O torcedor do Vasco continua com dúvidas sobre a reforma de São Januário, especialmente em relação à capacidade da casa cruz-maltina. Renato Brito, 2º vice-presidente da gestão de Pedrinho, comentou sobre como será a nova arena, com capacidade para entre 43 e 57 mil pessoas.

Renato Brito se manifestou em um vídeo publicado pela Vasco TV. O clube compartilha diversos trechos sobre esse assunto e também sobre a SAF, já que a busca por um novo comprador ainda continua. Ele também destacou a necessidade de o novo estádio do Gigante da Colina ter setores populares.