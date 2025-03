Pegar o Palmeiras na 1ª rodada. Vantagem ou desvantagem para o Botafogo?

O Botafogo terá 19 partidas nos próximos dois meses. Um turno inteiro de um Brasileirão só que com três torneios se intercalando: o próprio Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil estão no caminho. O Palmeiras, domingo (30), no Allianz Parque, é o primeiro grande obstáculo do Glorioso-2025. O Jogada10, no último sábado (22), no Estádio Nilton Santos, perguntou ao técnico Renato Paiva: enfrentar logo de cara o atual vice-campeão, fora de casa, trará mais vantagens ou desvantagens para o Mais Tradicional? De forma bem-humorada, o técnico português não apresentou uma posição definitiva. As dúvidas pairavam na cabeça do comandante lusitano. No entanto, em sequência, ele consegue esboçar uma previsão.

“Como era bom eu saber. Posso responder domingo à noite? Não sei. Jogar contra o Palmeiras em qualquer lado, pode ser até na Antártida, é muito difícil. Se o momento é o ideal ou não, eu só vou saber no domingo. A equipe que vai entrar em campo é a melhor para fazer esse jogo. E essa melhor equipe tem muita gente que já ganhou ali, e que já ganhou campeonato, já ganhou eliminatórias. É um encontro de campeões. E é daqueles jogos muito difíceis, mas vai ser difícil para o Palmeiras também, não tenho dúvida nenhuma. Se é o melhor momento ou não, a verdade é que temos que jogar contra todos”, argumentou.