Palmeiras simula situações de jogo em treino e segue preparação para final

O Palmeiras segue sua preparação para enfrentar o Corinthians no próximo dia 27, em Itaquera, na final do Paulistão 2025. Após perder em casa, o Alviverde precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Caso vença por dois gols de vantagem, conquistará o título no tempo normal. Em caso de empate ou derrota, ficará com o vice-campeonato.

Após vencer o Mauaense em um jogo-treino na última sexta-feira, o elenco comandado por Abel Ferreira realizou atividades físicas e táticas visando o confronto contra o Corinthians. Maurício, destaque na temporada, treinou normalmente, sem restrições, e deve estar pronto para a final. Ele soma cinco gols no ano, empatado na artilharia com Estêvão. O Verdão também trabalhou fundamentos específicos com seus jogadores.