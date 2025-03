Jogadoras do América-MG reclamam de assédio. CBF afasta suspeito

Atletas do América-MG registram Boletim de Ocorrência contra um dos assistentes da arbitragem da partida contra o Juventude / Crédito: Jogada 10

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino teve as suas denúncias. Neste fim de semana, quatro jogadores do América-MG registraram um Boletim de Ocorrência contra um dos assistentes da arbitragem, na partida contra o Juventude, sábado (22), em Bento Gonçalves, pela primeira rodada da competição nacional. Elas reclamam de assédio de Claiton Timm. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já o afastou. O caso parou, aliás, na Delegacia da Mulher de Bento Gonçalves. As autoridades vão apurar o caso e tomar as providências já nesta segunda-feira (24).

De acordo com o Boletim, as quatro jogadoras procuraram a Força Tática, que realizava o patrulhamento no local da partida. Em seguida, reportaram o caso e foram encaminhadas à delegacia, assim como o suspeito e testemunhas. Segundo o site "ge", o acusado também prestou depoimento na Polícia Civil.

América-MG e Juventude se pronunciam Em comunicado oficial, o América-MG corrobora a versão das atletas e cobra a punição do assistente. O Coelho também promete enviar um ofício à CBF relatando o ocorrido e colocando-se à disposição para colaborar com as investigações. “Antes do início da partida, através do rádio comunicador, entre seus pares de profissão, o profissional proferiu palavras e piadas de cunho sexual, se referindo às nossas atletas, em um comportamento absolutamente inaceitável e que configura grave ofensa”, afirma trecho da nota oficial do clube mineiro. O Juventude, outra equipe envolvida na partida, se solidarizou com as jogadoras do América-MG.