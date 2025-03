Empresário de Jorginho, alvo do Flamengo, tem data marcada para se reunir com outros clubes

João Santos também falou sobre o interesse do Rubro-Negro carioca, mas deixou em aberto as chances de permanência no Arsenal

Durante a entrevista, João Santos destacou a importância de Jorginho nos Gunners, enfatizando sobretudo suas qualidades técnicas e sua capacidade de influenciar o jogo. “Um jogador que vem se desenvolvendo muito bem e que tem potencial para alcançar grandes conquistas. O Arsenal é uma plataforma incrível para ele”, afirmou. Ele, inclusive, deixou as portas abertas para um possível acordo com os ingleses.

O empresário de Jorginho, João Santos, concedeu uma entrevista reveladora à última edição do ‘Daily Arsenal’ nesta semana. Esquivando-se do suposto acordo verbal com o Flamengo, o agente abordou de forma mais clara sobre o planejamento de carreira do astro, que ainda envolve reuniões com clubes da Europa e da Arábia Saudita a partir do dia 15 de abril.

Questionado sobre a transferência ao futebol brasileiro, tido, por ora, como distinto mais provável, Santos declarou: “Não podemos descartar nenhuma opção. O Flamengo é uma grande equipe, com uma torcida apaixonada e projetos ambiciosos”. Mas foi outra declaração que chamou mais atenção. “A partir do dia 15 de abril começarei as conversas com clubes da Inglaterra, incluindo o próprio Arsenal, times da Itália, Arábia Saudita e do Brasil.”

Santos também abordou as diferenças entre o futebol europeu e o brasileiro, ressaltando que cada experiência é valiosa. “A Europa oferece um nível de competição elevado e uma visibilidade que pode ser decisiva para a carreira de um jogador. Por outro lado, o futebol brasileiro tem uma riqueza tática e uma paixão inigualáveis. Ambos os lados têm seus próprios desafios e oportunidades”, avaliou.

Jorginho no Rio de Janeiro

O jogador do Arsenal aproveitou a brecha da Data-Fifa no calendário europeu para revisitar o Brasil e apresentar suas origens à noiva, que se mudaria com ele em caso de acordo com o Rubro-Negro. Sem reuniões agendadas, a diretoria carioca apenas cruzou os dedos e torceu para o passeio contribuir positivamente com a decisão. É sabido que o atleta não pensa em deixar os Gunners antes do fim do contrato, em junho, mas as expectativas são as melhores.

Fontes afirmam que tanto o jogador quanto Catherine, sua noiva, se encantaram com o calor humano e com o clima do Rio. A ideia era justamente apresentá-la à cidade, visto que sua opinião terá um peso ímpar na decisão final.