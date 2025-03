Direção do Fluminense fará reunião com Conselho para debater sobre a SAF

Com as presenças do presidente Mário Bittencourt e do vice geral Mattheus Montenegro, conversa fará atualizações sobre o assunto no clube / Crédito: Jogada 10

A direção do Fluminense convocou uma reunião com o Conselho Deliberativo para debater sobre diversos assuntos. Assim, um deles será a possível implantação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no clube carioca. A conversa acontece em abril para atualizar sobre o processo e tratar de questões sobre o Mundial de Clubes. A informação é do portal “ge”. Coube ao presidente Mário Bittencourt e ao vice geral Mattheus Montenegro junto a Ivan Perrone, presidente do Conselho Deliberativo, decidirem pela reunião. A tendência é que ela aconteça dia 14 de abril, assim como existe a possibilidade de uma coletiva de imprensa para atualizar os torcedores sobre o assunto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No próximo dia 31 de março, Mattheus Montenegro também fará uma explanação sobre a LFU e a venda dos direitos de televisão sobre o Campeonato Brasileiro.

Momento da possível SAF tricolor Durante o empate por 0 a 0 com o Flamengo, na final do Carioca, os sócios do banco BTG Pactual, André Esteves e Guilherme Paes estiveram presentes no Maracanã ao lado do mandatário do Fluminense. O banco assessora o Tricolor na busca por investidores para a SAF. O clube, então, poderá receber uma proposta ainda no primeiro semestre de um possível investidor. Diante desse contexto, a diretoria do clube de Laranjeiras aguarda a sinalização formal da proposta para avançar na SAF e tornar público o processo. Caberá, então, aos conselhos do clube (Diretor, Deliberativo e Fiscal) analisarem a decisão, que também passará por uma votação entre os sócios.