Adson participa de jogo-treino do Vasco depois de sete meses longe dos campos

Atleta esteve presente em um tempo no triunfo sobre o Boavista e pode aparecer entre os relacionados na estreia do Brasileirão, contra o Santos

Em meio à Data-Fifa, o Vasco se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro, que será diante do Santos, em São Januário. Assim, a equipe bateu o Boavista por 2 a 1 em jogo-treino no CT Moacyr Barbosa e teve um “reforço” entre os relacionados. Trata-se de Adson, que participou de um tempo inteiro da atividade e voltou aos gramados depois de sete meses.

Dessa forma, o atacante, que passou por uma cirurgia para corrigir uma fratura na tíbia, mostra-se recuperado. Nos últimos meses, o atacante teve problemas em sua recuperação ao sentir a placa de fixação raspando na perna. Diante disso, passou por uma intervenção para retirá-la.