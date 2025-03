São Paulo vence o São Bernardo em jogo-treino

São Paulo aplica 1 a 0 no primeiro tempo e 3 a 2 no segundo em teste antes das estreias no Brasileirão e na Libertadores

O São Paulo venceu o São Bernardo por 4 a 2 na manhã deste sábado (22), em jogo-treino no Morumbis. Com duas formações diferentes, o Tricolor aplicou 1 a 0 no primeiro tempo e 3 a 2 na etapa complementar. O atacante Calleri, entregue ao DM, onde realiza um planejamento especial da comissão técnica para controle de carga e evitar degastes. Outros atletas também foram poupados.

O duelo serviu para manter o elenco com ritmo de jogo entre a eliminação no Estadual e a estreia no Brasileirão, um hiato de 19 dias. Dessa forma, o São Paulo jogará agora diante do Sport, ainda no Morumbis, pela primeira rodada da competição nacional, no sábado (29), às 18h30. Já o primeiro duelo pela Libertadores será no dia 2 de abril (quarta-feira), às 21h30, em Córdoba, contra o Talleres.