Neymar treina e deve ficar à disposição em estreia no Brasileirão

Neymar não deve ser um problema para a estreia do Santos no Brasileirão. O craque treinou no campo pelo segundo dia consecutivo sem proteção na coxa e segue evoluindo no tratamento do problema muscular na região posterior da coxa esquerda. Assim, o camisa 10 deve ficar à disposição para o jogo contra o Vasco, dia 30, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

Veja as últimas notícias do Santos!