Herói do título, Eduardo Brock enaltece trabalho do Avaí

Autor do gol do título estadual do Avaí, Eduardo Brock não escondeu a emoção com o momento da equipe. Dono da atual melhor campanha da primeira fase, o Leão da Ilha sagrou-se campeão do Campeonato Catarinense pela 19ª vez na história. Assim, se tornou o maior vencedor de Santa Catarina, ultrapassando o Figueirense, que segue com 18 e amarga um jejum de sete anos. O zagueiro enalteceu o trabalho do clube em 2025 e celebrou a conquista.

AVAÍ CAMPEÃO PELA 19ª VEZ! VEJA COMO FOI