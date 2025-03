Bap revela inadimplência de R$ 56 milhões sem cobrança no Flamengo

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, deu um recado claro aos clubes que devem ao Rubro-Negro em reunião com os conselheiros na última quinta-feira (20). Dessa maneira, o mandatário expôs dívidas de equipes do Brasil e da Europa com a equipe da Gávea. Ele disse ainda que encontrou inadimplência milionária sem cobrança após tomar posse.

“Não deva ao Flamengo que a gente expõe seu nome. Temos que sanar esse tipo de atitude. Assim, não faço acordo nenhum nem dou desconto”, declarou Bap, que completou: