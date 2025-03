Atlético goleia o sub-20 do Coimbra em jogo-treino

Com dois de Cuello, um de Deyverson e outro de Gabriel Menino, Galo vence a equipe do interior de Minas Gerais por 4 a 0

O Atlético-MG goleou o time sub-20 do Coimbra, equipe do interior de Minas Gerais, em jogo-treino realizado na Cidade do Galo. A atividade teve dois tempos de 45 minutos e terminou 4 a 0, com gols de Cuello (2), Deyverson e Gabriel Menino.

O objetivo do jogo-treino era seguir a preparação para estreia no Campeonato Brasileiro. A atividade é a única marcada pelo clube após a conquista do Mineiro. Assim, o primeiro duelo do Galo na competição nacional é diante do Grêmio, no sábado (29), na Arena.