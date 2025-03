3B da Amazônia x Fluminense: onde assistir, escalações e mais

Uma das novidades da Série A1 em 2025, o 3B da Amazônia é o único representante do Norte do país e disputa a elite pela primeira vez em sua história. Já o Fluminense assegurou a permanência com o décimo lugar no ano passado, tendo conquistado 11 pontos em 15 jogos. Dessa forma, joga a primeira divisão pelo segundo ano.

Onde assistir

O jogo terá transmissão no canal do Instituto 3B no YouTube.

Como chega o Fluminense?

Após garantir a permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro na temporada passada, o Fluminense quer voar mais alto em 2025. Agora, as Guerreiras do Fluzão vão em busca da classificação inédita para as quartas de final da competição. Portanto, precisam ficar entre as oito melhores.

Como chega o 3B?

O 3B da Amazônia é um time novo. Fundado em 2017, o time amazonense disputa a elite do futebol feminino pela primeira vez. Apesar disso, a participação na Série A1 esteve ameaçada por problemas financeiros. Após desistir de participar da Supercopa, o clube recebeu ajuda de órgãos públicos e clubes como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro e Fluminense.